No 113º aniversário de emancipação de Bela Vista, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, inauguraram, lançaram e vistoriaram obras no município fronteiriço, no último dia 20, além de entregarem uma viatura para a Polícia Civil e uma motoniveladora para atender a Prefeitura. “As novidades são a autorização para licitação da pavimentação asfáltica, drenagem e acessibilidade no bairro Baixada Corintiana, no valor estimado de R$ 1 milhão, e de recapeamento da Avenida Barão de Ladário (R$ 1,45 milhão)”, que vão valorizar ainda mais o município”, afirmou Riedel.

Reinaldo Azambuja falou sobre os investimentos. “Estamos satisfeitos em poder trazer investimentos, como a pavimentação do bairro Espirito Santo, anunciando aqui a pavimentação da Barão de Ladário, a Baixada Corintiana, um pedido antigo da população. E poder entregar uma motoniveladora nova, equipamentos para a Polícia Civil, isso faz parte do nosso dia a dia. Entregamos também os títulos de regularização fundiária, o PSF que vamos inaugurar, e descerrar as placas das nossas escolas: a Ester Silva, a do Joaquim Murtinho, que o governo reformou e reconstruiu, até porque no dia 2 [de agosto], as aulas presenciais retornam na Rede Estadual, e temos uma grande parceria com Bela Vista”, disse o governador.

Azambuja e Riedel também visitaram a obra de implantação e pavimentação do trecho de 22,34 quilômetros da MS-472, do entroncamento da BR-267 (Bonfim), na Barra do Rio Caracol, ao entroncamento com a rua Catarina da Silva, fim da área urbana de Bela Vista. O trecho de 22,34 quilômetros vai melhorar o tráfego e, principalmente, o escoamento da produção na região de fronteira, quando concluída a Rota Bioceânica. A obra, de R$ 31 milhões (recursos do Fundersul) está com 17,12% dos serviços executados.

Para o prefeito Reinaldo Piti, Bela Vista vive um novo momento, fruto da união administrativa com o Governo do Estado e as bancadas federal, estadual e municipal. “Quero agradecer o governador por toda essa parceria, o posto de saúde, viatura e as obras. E Bela Vista vai ser agraciada com a Rota Bioceânica, que vai passar por aqui”, declarou.

Reinaldo Azambuja também descerrou a placa de 102 casas erguidas por meio do programa Lote Urbanizado, no Jardim Serradinho. As bases haviam sido entregues em fevereiro de 2018. Por meio do programa, os mutuários recebem as bases das residências e toda a infraestrutura para construírem as próprias casas e não precisam pagar prestações. O governador inaugurou ainda a Unidade Básica de Saúde no bairro Erva Mate, construída com recursos de emenda do então deputado federal Geraldo Resende, hoje secretário de Estado de Saúde, e a reforma e acessibilidade da Escola Estadual Dr. Joaquim Murtinho.

O prédio da escola, que tem 752 alunos, passou por diversas intervenções em um montante de R$ 1,7 milhão de recursos próprios do governo do Estado que proporcionaram instalações modernas em benefício da comunidade escolar. Entre os serviços executados estão a reforma para adequação das normas de acessibilidade, execução de rede coletora de esgoto e captação/escoamento de água superficial e a reforma parcial do prédio.

O prédio da Escola Estadual Ester Silva também passou por obras de reforma com execução de acessibilidade e ampliação com construção de laboratório, totalizando R$ 2,066 milhões de investimentos (recursos próprios). Para o secretário Eduardo Riedel, não faltam motivos para comemoração. “Parabéns, Bela Vista, hoje é um motivo de muita comemoração e alegria! Quando olhamos esse conjunto de entregas, me lembro que em 2015 recebi o convite para a secretaria, a gente vê que era um convite para pertencer a um legado, que tinha como princípio que Mato Grosso do Sul iria crescer, assim como e por intermédio dos municípios, e é o que temos feito. É o projeto de reconstrução de Mato Grosso do Sul”.

Participaram do evento também 11 prefeitos, o secretário Geraldo Resende (Saúde), os diretores-presidentes Maria do Carmo Avessani Lopes (Agehab) e Walter Carneiro Junior (Sanesul), deputado federal Vander Loubet, deputados estaduais Mara Caseiro e Gerson Claro, além de vereadores, entre outras autoridades.