Maio laranja é um mês de alerta a toda sociedade sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para conscientizar a população, a secretaria de Assistência Social desenvolveu ações diversificadas para atingir toda população de Rio Brilhante.

As unidades de CRAS mediante o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizaram atividades remotas e virtuais com intuito de mobilizar a comunidade para participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além de incentivar as denúncias de casos suspeitos por meio do Disk 100.