Os cuidados com os pacientes pós-covid estão chegando até as residências de Rio Brilhante. O Programa inovador da secretaria de Saúde vai ofertar o serviço de reabilitação e acompanhamento de pessoas, que ficaram com alguma sequela da doença.

“Cuidando da Nossa Gente” é o primeiro programa do Estado que vai levar atendimento até a porta do cidadão. A equipe multidisciplinar composta por 04 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 nutricionista e 01 assistente social visitarão os pacientes que residem no município, distrito e assentamentos.

A equipe que atua no monitoramento dos pacientes com Covid é responsável pela identificação das pessoas, que necessitam de atendimento especializado devido as complicações da Covid-19.

Uma demanda de pacientes que cada dia mais cresce no país e que os moradores de Rio Brilhante terão o privilégio de receber este tipo de cuidado, sem sair de casa.

Com total empenho e dedicação a equipe da secretaria de Saúde inova ao implantar um programa totalmente gratuito e o secretário de Saúde, Cleo Rossati, celebrou essa que é uma conquista importante para saúde do município. “Com o programa vamos cuidar da reabilitação destes pacientes acompanhando de perto o retorno ao trabalho e para vida social. Como médico fico feliz em ajudar e atuando nos bastidores buscamos oferecer o melhor para população do nosso município”, comentou secretário.

O Governo Municipal está trabalhando incansavelmente nesta batalha com diversas equipes, que buscam ofertar saúde digna e de qualidade e conta com a colaboração de todos. Mesmo com o avanço da vacinação é importante seguir os protocolos de biossegurança.