Pensando na alimentação de alguns alunos que necessitam e não estão frequentando as unidades escolares, devido ao período de recesso, a prefeitura de Rio Brilhante, através da Secretaria de Educação disponibiliza durante as férias escolares, refeições em algumas unidades.

A chamada “Merenda nas Férias” está sendo ofertada nas escolas Criança Esperança I, no bairro Nova Esperança e pela primeira vez, no bairro Nova Rio Brilhante na escola Criança Esperança VI. No distrito de Prudêncio Thomaz as refeições estão sendo servidas na unidade Criança Esperança III.

As refeições foram ofertadas desde o dia 10 até o dia 28 de janeiro no período matutino com início às 10h. O cardápio foi elaborado pelos nutricionistas da Secretaria de Educação e preparado com muito carinho nas escolas pelas merendeiras com apoio dos diretores e diretoras.

