A prefeitura de Rio Brilhante, através da secretaria Municipal da Saúde, realizou no sábado (27), o dia D de combate à dengue. Promovida na Praça Central, a ação contou com diversas atividades como: aferição da pressão arterial, glicemia capilar e avaliação bucal com orientações sobre os fatores de risco, sintomas e métodos de prevenção contra o câncer de boca.

Para alegrar as crianças foram entregues pipoca, algodão doce e disponibilizado de um pula-pula, além de brinquedos infláveis. A equipe da Vigilância Sanitária entregou iscas de caramujos e reforçou a população, a importância de manter o quintal limpo. De acordo com decreto, que já está em vigor, a prefeitura está autorizada a aplicação de multas para proprietários de terrenos e imóveis abandonados.

Além disso, foram disponibilizadas a 1°, 2° e 3° dose da vacina contra a Covid-19. A ação contou também com a participação do Corpo de Bombeiros.

A secretária de Saúde, Alini Oliveira, ressaltou que a melhor forma de prevenir a dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando água armazenada que servem de criadouros, como vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.