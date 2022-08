Com a chegada do frio em Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante foi a cidade que registrou a menor temperatura do Estado, com 6,3°C nesta quarta-feira (10). O levantamento foi feito com dados do Inmet/Semagro, Embrapa Agropecuária Oeste e UFMS. A lista segue com Bandeirantes (7,9°C), Dourados (7,9°C) e Campo Grande (8,1°C).

De acordo com o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), imagens de satélite mostram a atuação do ar frio no Estado, com ventos que sopram de Sul a Sudoeste. Nota-se um aumento de nebulosidade na região Centro-Sul, em função da atuação do ciclone extratropical, centrado no litoral da região Sul do Brasil.

A previsão do tempo para esta quarta-feira é de mínima de 11°C e máxima de 16°C em Campo Grande e Dourados. Já em Três Lagoas, varia de 12°C e 19°C. Em Corumbá, na região do Pantanal a máxima fica em 20°C, com mínima de 13°C.

Na região de fronteira, em Ponta Porã, a mínima é de 7°C, com máxima de 12°C. Para Coxim, na região Norte, a máxima chega a 21°C, com mínima de 11°C. Já no extremo sul do Estado, em Iguatemi, a variação fica entre 10°C e 14°C. Não há previsão de chuva em todas as regiões.