A simpatia e a vitalidade ganharam destaque durante o desfile do concurso Miss e Mister Conviver 2021, realizado na noite de terça-feira (7) pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Funcerb. Os participantes esbanjaram alegria e disposição, levando para passarela a beleza de quem já chegou aos sessenta com histórias incríveis para contar.

O evento contou com a presença da vice-prefeita, Juraci Aparecida de Souza; chefe de Gabinete, Langrem; secretária de Assistência Social, Lívia Dias; secretário de Desenvolvimento, Hugo Koji; secretária de Administração, Luma Moraes; secretário de Educação, Miqueias Augusto Ferreira Nantes e a população em geral.

A primeira fase do concurso contou com a participação de 24 candidatos e através de uma votação online, cinco homens e cinco mulheres foram classificados para a grande final.

A cada entrada na passarela, o público vibrou e se encantou com o desfile cheio de alegria e entusiasmo. Mais que levar momentos de muita descontração e interação entre os idosos, o concurso proporcionou a inclusão, socialização, além de despertar a autoestima, valorizando a beleza de quem tem no rosto e no corpo as marcas e os traços da história e da vivência.

A Miss 2019, Edileusa Salustiano Bispo e o Mister 2019 Anamias Ramos passaram as faixas para os vencedores da edição 2021, que consagrou a Miss Ivone Sepp de 67 anos e o Mister Newton Enéquio de 76 anos.

Para a nova Miss, a frase que representa a sua vida é “Jamais desistir, vencer faz parte”. Já o Mister escolheu a frase “Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena”.

Os jurados do evento foram a vice-prefeita, Juraci Aparecida de Souza; presidente da AERB, Rodrigo Jeferson Trambuch (Jeff); representando a Câmara Municipal de Vereadores, Adailton Lima; diretora da Rádio Difusora, Aline Roos e o cabeleireiro, Vanderly Lino Xavier.

“Este ano Rio Brilhante recebeu o título de município qualidade de vida da melhor idade, nós vamos honrar esse título com muito empenho, afinal cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história e é isso que a secretaria de Assistência Social vem fazendo”, disse a secretária Lívia que agradeceu o apoio de toda equipe do Conviver, a presença dos amigos e familiares dos idosos, além dos convidados no geral.