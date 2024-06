RIO VERDE: 48ª Expoverde 2024 impulsionou o comércio local.

A 48ª edição da Expoverde, realizada entre os dias 7 e 10 de junho, foi um sucesso absoluto, destacando-se não apenas pela diversidade de atrações, mas também pela significativa movimentação econômica gerada na cidade de Rio Verde. A praça de alimentação, um dos principais pontos de encontro do evento, foi um destaque especial, arrecadando R$ 300 mil ao longo dos quatro dias de festa.



Com 21 barracas oferecendo uma variedade de opções gastronômicas, a praça de alimentação tornou-se um verdadeiro polo de estímulo ao comércio local. Antonio Hosback, popularmente conhecido como Toninho, responsável pela organização da praça de alimentação, enfatizou o sucesso do evento e o impacto positivo no comércio local. “O sucesso da praça de alimentação na Expoverde mostra a força e a vitalidade dos nossos comerciantes. Ao fomentar o comércio local, conseguimos manter o dinheiro dentro da cidade e fortalecer nossa economia”, afirmou Toninho.



Entre os comerciantes presentes, Lucas destacou-se por ser sua primeira participação na Expoverde. Com um sorriso no rosto, ele compartilhou sua satisfação com os resultados obtidos. “Estou muito feliz, é a primeira vez que participo e minhas vendas superaram todas as expectativas. Além disso, minha marca tornou-se mais conhecida, o que é excelente para os negócios”, declarou Lucas.



A Expoverde também contou com a participação de diversos cantores locais, que animaram os visitantes e ajudaram a criar uma atmosfera de celebração e comunidade. O evento não só proporcionou entretenimento de qualidade para os moradores e visitantes, mas também ofereceu uma plataforma para os artistas da região mostrarem seu talento.



O sucesso da 48ª Expoverde reforça a importância de eventos como este para o desenvolvimento econômico e cultural de Rio Verde. A organização já está ansiosa para a próxima edição, prometendo ainda mais novidades e oportunidades para os comerciantes e artistas locais.



A prefeitura de Rio Verde agradece a todos os envolvidos na realização deste grandioso evento e aos cidadãos que prestigiaram a Expoverde, tornando-a um marco de sucesso e união em nossa cidade.