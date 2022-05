O deputado estadual Neno Razuk (PL) visitou Rio Verde de Mato Grosso e juntamente com o vereador Carlos Pontes (PTB) visitou o Réus Fornari (PP). A visita foi cercada muitas conversas para levantar as demandas da região.

Durante a conversa eles aproveitaram para reforçar o anúncio do pagamento de emenda encaminhada para atender a área da saúde no valor de R$120 mil. “Fortalecer os laços não é só disponibilizar o dinheiro para atender a população, é manter-se próximo. Junto com o vereador temos como analisar melhor as demandas e saber o que realmente é preciso ser feito” comentou o parlamentar.

Durante a passagem eles aproveitaram para visitar a Rádio Campo Alegre onde o locutor Nilson Farias conduziu uma breve entrevista à população rio-verdense.

“Agradeço ao Deputado por ter nos atendido e vamos continuar sempre em busca de melhorias para a população”, lembrou o vereador.