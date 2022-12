O Festival contou com o show dos cantores Almir Sater e Paula Matos, do músico Marcelo Loureiro além da dupla Munhoz e Mariano. Teve gastronomia pantaneira, os comércios fizeram Black Friday com Jeito Pantaneiro elevando em 40% as vendas; a maioria dos hotéis e pousadas tiveram a taxa de ocupação em 100%; 2ª Feira Cidade Empreendedora; Encontro Estadual de Laço Comprido; leilões; festival de churrasco pantaneiro; Comitiva Empreendedora com ações para fomentar negócios; simpósio de resíduos sólidos; festival de danças e artes pantaneiras; encontro de prefeitos do Pantanal e o fechamento contou com uma grande ação cidadania com Foco na saúde do homem pantaneiro.