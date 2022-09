Alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal José Duailibi, de Rio Verde de Mato Grosso, realizaram, na noite desta quarta-feira (14), a primeira troca de moeda social do Projeto Recicla Verdinho, por alimentos saudáveis, na Feira Central da cidade. Ao entregar na escola itens que seriam descartados em casa, como garrafas pet ou recipientes plásticos, os estudantes recebem “verdinhos” e com eles podem adquirir produtos da agricultura familiar na feira.

O “Recicla Verdinho” é promovido pela Prefeitura Municipal, junto com a instituição financeira cooperativa Sicredi, e o Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora. Segundo o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Antônio Sabedotti Fornari, a iniciativa é um passo importante para o município e que favorece a educação ambiental aliada ao incentivo à agricultura familiar.

“A ideia disso tudo nada mais é do que por meio de uma ação alcançar muitos resultados. No momento em que separamos o lixo para reciclar, conseguimos conscientizar a população de que esse ato contribui para uma cidade mais limpa e mais bonita. Na mesa das famílias também teremos mais produtos de qualidade, frescos e naturais, sendo que os feirantes também ganham com essa ação”, destacou.

O material reciclável arrecadado será doado para a Associação Cataverde e o valor dos produtos fornecidos para as crianças é repassado para os produtores pela cooperativa Sicredi. Os alunos contam com cerca de seis pequenos produtores da agricultura familiar inscritos no projeto para realizar a troca de sua moeda por itens de alimentação.

A superintendente municipal de educação, Patrícia Moisés Bombonato, destacou que o Recicla Verdinho somou à disciplina de educação empreendedora que foi inserida matriz curricular no ano passado. “As crianças realizaram vários projetos nessa disciplina e essa ação veio para consolidar isso. Elas participaram de várias palestras de conscientização para que pudessem repassar as informações aos pais, para fazer o recolhimento e a seleção do reciclável”, explicou.

A aluna Elisa Benites, do 4º ano da Escola José Duailibi, participou da primeira troca da moeda social pelos produtos na feira. “Juntamos 22 garrafas e mais embalagens. Hoje levamos tomatinhos e alface com a troca do verdinho”, disse. Sirlei Rodrigues é mãe de um dos alunos que estão no projeto e também ressaltou a iniciativa. “Esse projeto trouxe uma visão diferente para os meus filhos porque hoje eles se preocupam com a reciclagem, não só pelo fato de transformar o reciclado em renda, mas uma ajuda para família, a oportunidade de ter mais alimentação saudável em casa”, comentou.

Rio Verde de Mato Grosso é o 8º município integrante do Programa Cidade Empreendedora a implementar o Projeto Recicla Verdinho. Os outros municípios onde a iniciativa também é realizada são: Rio Brilhante, Nova Andradina, Maracaju, Amambai, Dourados, Costa Rica e Inocência.