O Secretário Municipal de educação, Cultura e Esportes, Professor Valter Costa de Almeida, e a Superintendente de Educação, Professora Patricia Pereira Moises, estiveram representando Rio Verde no 13º Fórum Estadual Extraordinário da Undime. O Objetivo do fórum é proporcionar momentos de formação e discussão aos Dirigentes das Secretarias Municipais de Educação do estado do Mato Grosso do Sul sobre a recomposição da aprendizagem “Pós Pandemia” dos alunos, da rede municipal de Ensino.

Apoio aos gestores e à docência na tecitura da garantia dos direitos de aprendizagem das infâncias, adolescências e juventudes em tempos desafiadores com a palestrante Aricélia Ribeiro do Nascimento Mediadora: Silvia Patrícia Freire

Abordagem sobre Compliance, Conviva Educação, Busca Ativa Escolar e LGPD com o palestrante Vilmar Klemann Mediadora: Danielle Emiliani Souza .

O Fórum segue até amanhã as 17h00 e está sendo realizado no Auditório da Assomasul em Campo Grande – MS.