O prefeito municipal de Rio Verde, Sr. Réus Fornari, prestigiou no último sábado (09) na Igreja Assembleia de Deus a solenidade de formatura da turma dos curso de Pedagogia, Matemática, Administração, Recursos Humanos, Artes Visuais, Educação Física, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Marketing, Logística e Serviços Jurídicos.

Ressaltando a importância da qualificação profissional o gestor municipal parabenizou os formandos por vencerem as dificuldades no decorrer dos cursos e terem concluído a graduação conquistando o tão sonhado diploma e ainda salientou que o primeiro passo de transformar Rio Verde em uma cidade maior e melhor é com a educação.