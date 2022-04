O prefeito de Rio Verde, Réus Fornari, recepcionou nesta semana o grupo de proprietários de Harley Davidson e membros do H.O.G® (Harley Owners Group), no Balneário do Meca. O evento foi marcado com um suculento churrasco, com direito a banho nas águas cristalinas do Rio Verde. O prefeito destacou que é simpático ao hobby e que a cidade “só tem a ganhar em estimular o mesmo, pois com isso gera movimentação financeira no município e a cadeia produtiva do turismo”. O encontro de motos movimenta a rede hoteleira, gastronômica e turística da região.