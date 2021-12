Terça-feira (7), o prefeito de Rio Verde, Sr. Réus Fornari, se reuniu com o secretário especial de relações institucionais do SEINFRA, Roberto Hashioka Soler, juntamente dos representantes da Agesul não Região Norte, Dione Rauler de Oliveira Pedro, João Zaccarias é Isabela Duailibi.

Na oportunidade estiveram debatendo os novos investimentos que o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul está realizando em Rio Verde, que irão trazer melhoria e qualidade de vida aos munícipes.