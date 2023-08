RIO VERDE: Prefeito Réus reúne com representantes da OAB/MS e define doação de terreno para construção da Delegacia da Caixa de Assistência dos Advogados

O ponto central da reunião foi a construção da Delegacia da Caixa de Assistência dos Advogados em Rio Verde. A OAB assumirá integralmente os custos da edificação, enquanto a Prefeitura doará o terreno, atualmente localizado onde ficava a antiga caixa d’água da Sanesul, na esquina do prédio do Fórum.

Com a construção da Delegacia da Caixa de Assistência dos Advogados, a infraestrutura e os serviços disponíveis para a comunidade jurídica na região serão fortalecidos, destacando a importância do diálogo e da parceria entre as instituições em prol do desenvolvimento local.