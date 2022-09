Na manhã de quarta-feira (28), o Prefeito Municipal de Rio Verde, Sr. Réus Fornari, acompanhado do Coordenador de endemias de Rio Verde, Roberto Martins, esteve reunido com os servidores temporários de endemias de Rio Verde. Na oportunidade o Prefeito ouviu sugestões dos servidores e explanou meios e formas rápidas que podem ser feitas para promover a prevenção da Dengue e outras doenças do tipo.