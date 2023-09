RIO VERDE: Prefeitura avança na Implementação da Lei 14.626/2023 em apoio às pessoas com TEA.

O girassol foi escolhido como emblema por sua característica singular de seguir a luz do sol, assim como as pessoas com TEA buscam a luz do entendimento, aceitação e apoio.

A distribuição desses cordões de girassol é um gesto de solidariedade e empatia, simbolizando o compromisso de Rio Verde em apoiar e incluir todas as pessoas, independentemente de suas necessidades especiais.