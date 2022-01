O prefeito de Rio Verde Réus Fornari, recebeu a Gerente Regional da Sanesul, Ana Paula Daniel Pereira que esteve acompanhada do novo Supervisor da Sanesul de Rio Verde, Dmitri Sengewald Grance. Na oportunidade, esteve presente o Coordenador do Governo do Estado na região Norte, Jorge Luiz de Oliveira Santos, o Secretário Municipal de Obras, Hernani Nogueira, o coordenador técnico Rodrigo Pereira Rodrigues e a advogada Drª Juliana Mackert, que juntos debateram assuntos pertinentes a parceria do poder público com a empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul em Rio Verde.