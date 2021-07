Na tarde desta Segunda-feira (12), a Prefeitura Municipal de Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realizam a entrega de 102 vales alimentação para famílias que estão situação de insegurança alimentar.

A solenidade foi realizada nas dependências da Associação Grupo da Melhor Idade, onde contou com a Presença da Secretária Municipal de Assistência Social de Rio Verde, Aline Loubet da Silva , do Prefeito Municipal de Rio Verde, José de Oliveira Santos e do coordenador político do estado do MS na região norte, Jorge Luiz de Oliveira.

O cartão da direito de compra de seis meses, ou seja até DEZEMBRO DE 2021, no valor de R$ 100,00 mensal e será de grande importância, pois muitas pessoas nesta pandemia, estão em situação difícil e com essa ajuda vai garantir um algo a mais na mesa de cada família beneficiada. Declarou a Secretária Aline Loubet em seu discurso.