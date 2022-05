A Prefeitura Municipal de Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Obras iniciou nesta semana a construção da base para a instalação da nova arena esportiva do programa “MS Bom de Bola”. Lançado em outubro de 2021, o programa integra o pacotão de investimentos do Governo do Estado no esporte, o “MS +Esporte”, com destinação de R$ 120 milhões, maior aplicação no segmento na história de Mato Grosso do Sul.

A arena, que será incorporada ao Estádio Municipal Balbino de Freitas, permitirá a prática de futebol soçaite e do basquete 3×3. Ao todo, serão investidos mais de R$ 400 mil na construção da quadra de grama sintética e do módulo de concreto; seguindo o projeto, o município entrará com a estruturação do local para receber a nova área de lazer.

O Prefeito Réus destacou: “ Esta arena será uma grande contribuição do nosso Governo na formação e no incentivo aos atletas, não apenas de Rio Verde, mas também de todos os outros municípios que devem receber este benefício. É mais uma obra que vem para somar com a infraestrutura esportiva e o lazer da população. Agradeço ao Governador Reinaldo Azambuja e ao ex-secretário Riedel pelos investimentos na nossa cidade, que buscam levar mais qualidade de vida a todos”, finalizou Réus.