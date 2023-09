RIO VERDE: Prefeitura realiza Desfile Cívico-Militar em alusão aos 201 anos da independência do Brasil.

Nesta Quinta-feira (07/09), a Prefeitura de Rio Verde celebrou um dos momentos mais marcantes do ano para a cidade: o retorno do desfile cívico-militar. Esse feito notável foi alcançado graças aos esforços incansáveis de muitos, com um agradecimento especial à Secretaria Municipal de Educação por seu papel crucial nesse resgate.

O desfile contou com a presença ilustre do Prefeito Réus Fornari, do Comandante do 3º Pelotão de PM, Tenente QAOPM Joscival Viegas de Pinho, do Capitão Gustavo Rocha Santana Calmon Ribeiro, representando o Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Tenente Coronel Marcus Vinicyus Alves Ferreira, e do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Professor Valter Costa de Almeida, além de diversas autoridades, vereadores, secretários municipais, servidores públicos e cidadãos entusiasmados.