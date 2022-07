Na terça-feira, o Procon Rio Verde identificou a venda de combustível fora dos padrões de consumo em um posto de Rio Verde. Após a realização dos testes de rotina (quantidade e qualidade), identificou-se irregularidade na chamada de “bomba baixa”, quando há a constatação de que o volume ejetado da bomba é inferior ao marcado no painel.

Foi lavrado o termo de constatação ao estabelecimento e sofreu ainda as seguintes medidas: Dois bicos de Etanol, dois bicos Diesel S10 e dois bicos de gasolina comum foram lacrados.

Para retomar as operações parciais, o posto deverá sanar o problema e receber autorização do Procon. De acordo com a Presidente do Procon Rio Verde, Ana Carolina, os fiscais do órgão estão nas ruas fazendo as fiscalizações de rotina e atendendo as denúncias realizadas pelos consumidores, trazendo maior segurança ao consumidor. Em caso de alguma denúncia entrar em contato pelo 99217-2783.