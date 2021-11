Rio Verde foi palco de uma verdadeira festa de expectativa e planos para o futuro, e entre o andamento da apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico, a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, Luciene Brandão, juntamente do prefeito em exercício, Réus Fornari, solicitaram ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck a reforma e aplicação da Feira do Produtor de Rio Verde.

Jaime Verruck, em discurso, destacou que comunicou com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que autorizou assinar o projeto elaborado pela equipe da Luciene Brandão. A obra foi orçada em cerca de R$ 500 mil, com objetivo de gerar comodidade e colaborar ainda mais com a produção da agricultura familiar e a comercialização de produtos dos pequenos produtores rurais.