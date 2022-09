Setembro promete ser um dos meses mais icônicos da música brasileira de 2022. Isso porque Rionegro e Solimões lançarão nos aplicativos de música, na quinta-feira, dia 15, às 21h, um dos maiores clássicos da carreira em uma nova versão, “Frio da Madrugada”. O hino terá a participação especial de Jorge e Mateus e o clipe chegará nas plataformas digitais no dia seguinte (16), às 11h.

Assemelhada à lançada em 1998, composta por Pinocchio, a canção carimba a parceria de dois grandes medalhões, Rionegro e Solimões cantando junto com Jorge e Mateus, um registro histórico e com certeza vai mexer com as emoções dos fãs da música sertaneja. Quantos e quantos romances já começaram e terminaram ao som de versos como: “O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração”.

“Frio da Madrugada” faz parte do projeto “A História Continua”, primeiro registro audiovisual feito nos últimos 18 anos – gravado em Goiânia (GO). O álbum reúne músicas inéditas e grandes sucessos da carreira, contando com participações especiais de grandes nomes do sertanejo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.

Com 18 (dezoito) faixas, que alternam entre inéditas e sucessos de carreira, Rionegro e Solimões escalaram um time de peso para atuar nos bastidores. A direção de vídeo foi assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical ficou a cargo de uma referência no meio musical, Junior Melo e a produção executiva comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

Este DVD trouxe diversos hits que caíram no gosto popular, como “Saudade Atemporal” “Vida de Cão”, mas “Saudade de Ex”, lançada em maio deste ano e que também conta com participação de Jorge e Mateus, ganhou destaque viral importantíssimo nas redes sociais, além de incontáveis fanvídeos no TikTok.

A faixa, que é um bailão apaixonado, traz uma letra que é a pura realidade de muitas e muitas pessoas: “Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais. Não bebe uma cerveja em paz. Dá uns gole, fica tonto, sente falta e vai atrás”. A composição é de Diego Silveira, Kito, Rafael Borges, Elcio de Carvalho e Junior Pepato.

A música é hoje uma das mais ouvidas do Spotify Brasil, ultrapassando a marca de 11 milhões de players no aplicativo, emparelhando com os maiores clássicos da dupla, “Peão Apaixonado”, com 14 milhões cada.

“Saudade de Ex” é também destaque nos “Em Alta” do YouTube, ultrapassando a marca de 20 milhões de views. Aliás, falando nesta plataforma, a dupla “ligou o turbo” e deu uma grande arrancada com o lançamento do álbum. Só em 2022 os sertanejos conquistaram mais de 80 milhões de visualizações no canal graças aos clipes do projeto, totalizando 400 milhões de players no YouTube/RioNegroESolimoes.

No offline, a situação não é diferente. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a canção “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Rionegro e Solimões tem 33 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).