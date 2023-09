Risco à saúde: MS tem 13 cidades com 40ºC ou mais; Porto Murtinho registra 42,9°C 

Altas temperaturas e baixa umidade do ar. Esse é o cenário observado no Estado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), nesta segunda-feira (25). O calor, aliado a baixa umidade do ar (Rio Brilhante registrou 9%), reforça a necessidade de cuidados com a saúde.

A temperatura mais elevada foi registrada em Porto Murtinho, com 42,9°C, mas outras 13 localidades também tiveram os termômetros ultrapassando 40°C: Água Clara (41,6°C), Angélica (40,3°C), Bataguassu (40,3ºC), Caarapó (40,2°C), Corumbá (40,9°C), Coxim (40,0°C), Fátima do Sul (40,5°C), Itaporã (40,4°C), Nhecolândia (distrito de Corumbá, com 40,2°C), Nova Andradina (40,2°C), Rio Brilhante (40,4°C), Santa Rita do Pardo (40°C) e Três Lagoas (42°C).

Cuidados a serem tomados

Para enfrentar a onda de calor, é importante seguir uma série de recomendações:

beber muito líquido;

evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, especialmente entre as 10h e 16h;

usar roupas leves e ficar sempre em lugares frescos e ventilados;

manter os ambientes úmidos com umidificadores de ar ou baldes de água;

as vias nasais também podem ser hidratadas, com soro fisiológico, por exemplo;

banhos demorados e muito quentes também devem ser evitados, já que a pele também tende a ficar mais seca e desidratada;

usar protetor solar com fator 30, pelo menos, sendo repostos na pele a cada duas horas, para que não percam o efeito;

evitar o consumo excessivo de álcool, já que as bebidas alcoólicas colaboram para acelerar a desidratação;

e evitar refeições pesadas e gordurosas, o que ajuda a evitar as sensações de mal estar causadas pelo calor.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Foto: Edemir Rodrigues/arquivo