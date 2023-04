Risco de chuva forte em todas as Regiões do Brasil

A presença de uma frente fria no litoral de São Paulo espalha áreas de instabilidade sobre este estado e também sobre áreas do Rio De Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Outra frente fria chega ao litoral do Rio Grande do Sul durante esta terça-feira (18).

O ar quente úmido ainda está predominando sobre o Brasil estimula a formação de nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste, Norte e parte da região Nordeste.

A zona de convergência intertropical continua ativa na costa norte do Brasil e leva mais nuvens carregadas para essas duas regiões.

A previsão do tempo para hoje, dia 18 na Região Centro-Oeste têm várias horas com sol forte, mas com calor e umidade do ar elevada, pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer à tarde e à noite. Essas pancadas de chuva devem ter curta duração.

Aqui no Mato Grosso do Sul, a situação é de alerta para a formação de nuvens bastante carregadas que podem provocar fortes pancadas de chuva em todas as regiões do estado.

A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e deve ser mais volumosa no sul de Mato Grosso do Sul.