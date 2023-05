Rita Lee: veja imagens da carreira da rainha do rock brasileiro

Rita Lee, cantora e rainha do rock brasileiro, morreu aos 75 anos, em São Paulo, na noite de segunda-feira (8).

A artista nasceu no dia 31 de dezembro de 1947, na capital paulista, filha do dentista Charles Fenley Jones, descendente de imigrantes norte-americanos, e da pianista Romilda Padula Jones, filha de imigrantes italianos.

A artista tinha duas irmãs, Virgínia e Mary Lee, e teve três filhos, Beto, João e Antônio, uma neta, Izabella, e um neto, Arthur.

Rita Lee aprendeu a tocar bateria aos 15 anos e, aos 16, integrou um trio vocal feminino, as “Teenage Singers”, participando de shows e festas em colégios.

Ela formou diversos grupos musicais, incluindo o “Six Sided Rockers” e “O Konjunto” — que depois seria “Os Bruxos” –, este último ao lado dos irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.

Na década de 1960, o trio Rita, Arnaldo e Sérgio se tornou a banda “Os Mutantes”, lançando cinco discos: Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971), Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz (1972).

O primeiro álbum solo lançado por Rita Lee foi o Build Up, de 1970, quando ainda estava nos Mutantes. Eles fizeram apresentações juntos até 1972, quando a cantora decidiu lançar sua carreira solo com o álbum “Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida”.

Dois anos depois, ela lançou “Atrás do Porto Tem uma Cidade” e, em 1975, “Fruto Proibido”, que vendeu cerca de 700 mil cópias. Em 1976, o álbum “Refestança” fez sucesso com a música “Ovelha Negra”, que ocupou a primeira posição nas paradas do país.

Também em 1974, Rita Lee começou a integrar a banda “Tutti Frutti”, que teve outros quatro álbuns.

A partir de 1979, produziu seus discos em parceria com o marido, Roberto de Carvalho, entre eles Rita Lee e Saúde. Em 1995, fez a abertura da turnê da banda britânica Rolling Stones.

No início do século XXI, a artista lançou Aqui, Ali, em Qualquer Lugar (Bossa´n´Beatles) e Balacobaco, em 2001 e 2003, respectivamente.

A despedida dos palcos aconteceu em 2012. Desde então, as aparições da rainha do rock se tornaram raras.

(Publicado por Lucas Rocha, com informações de Tiago Tortella e Lucas Schroeder)