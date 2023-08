Rivais, deputados têm diferenças até na hora de votarem juntos em projeto na Assembleia; entenda a nova polêmica

Os deputados Pedro Kemp (PT) e Rafael Tavares (PRTB) votaram juntos na manhã desta quarta-feira, o que raramente acontece na Assembleia Legislativa.

Rafael Tavares votou a favor do projeto de Kemp, que proíbe anúncio de emprego com teor discriminatório em Mato Grosso do Sul.

O projeto determina que os meios de divulgação de anúncios de emprego impressos ou digitais deverão publicar, em caráter permanente, a seguinte informação: é proibido anúncio de emprego com teor discriminatório, no qual haja referência à idade, cor, etnia, situação familiar, gênero ou orientação sexual.

O projeto de Kemp tem como inspiração um anúncio de uma vaga de emprego em Amambai, onde o anunciante deixava claro que a vaga não poderia ser preenchida por indígena.

Rafael Tavares disse sim, mas citou como exemplo um projeto do Magazine Luiza, com vagas só para pessoas negras;outra para pessoas trans e uma que seria da Prefeitura de São Paulo, contratando LGBT, o que ele classificou como preconceito contra héteros.

Na rede social, Tavares fez questão de utilizar a votação para dizer que a concordância foi, na verdade, um combate a uma lacração petista. O projeto foi aprovado por unanimidade.

