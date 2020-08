Um intenso tiroteio é registrado no início da tarde de quinta-feira (27) no Rio Cumprido/RJ. Moradores ouviam tiros de rajadas de fuzil, após traficantes tentarem invadir o Morro da Mineira. Hoje o Complexo de São Carlos, zona norte do RJ amanheceu com um novo confronto entre a polícia e criminosos.

O BOPE e a Polícia Civil estão atuando na região. A Polícia Civil envia dados da inteligência para ajudar a controlar a situação. “A partir de agora o que vai direcionar a nossa força operacional, são os nossos dados de inteligência, os dados que estamos recebendo e trabalhando com a Polícia Civil”, disse o coronel porta-voz da PM, Mauro Fliess.

Os criminosos do Complexo de São Carlos estão tentando deixar a comunidade, mas a PM fez um cerco no local. “Tivemos que ontem entrar de uma maneira enérgica, muito firme. Durante a noite ainda, o que é bastante arriscado. Entrar numa área conflagrada, dois grupos criminosos trocando tiros e você entrar lá durante a noite tendo que proteger a vida de pessoa inocentes. Conseguimos chegar no local, pela parte da noite e depois de um tempo estabilizar aquela região”, disse Mauro Fliess.

No confronto de ontem pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco foram socorridas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. As equipes do 5ºBPM apreenderam 5 fuzis, 3 pistolas e artefatos explosivos e munições.