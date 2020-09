Falar de ROBERTO HIGA é muito fácil porque ele é o único a fotografar a história. Por mais paradoxal que pareça, escrevendo a história temos bons e grandes escritores, cronistas e jornalistas, mas fotografar os fatos contando a história de pessoas e a evolução dos dois estados apenas Higa é o único.

Ele foi entrevistado na quarta-feira (16/09) no programa BOCA DO POVO/FM-101.9, e o que se viu foi uma explosão de sentimentos em relação ao trabalho desenvolvido por Higa e o sentimento que passam as suas fotografias.

Não seria exagero dizer ser ele uma testemunha ocular dos casos, porque na sua missão de traduzir fotograficamente a história, Roberto Higa fez feitos memoráveis. Suas fotos revelam o cotidiano, traduzem alegrias e sofrimento da nossa gente. Especializou-se no trabalho de fotografar nossos índios antevendo a situação atual.

Foi ele quem com suas lentes fotografou o lendário Marçal de Souza. Essa foto correu o mundo, mas como ele próprio disse na sua entrevista ao Jor. B. de Paula Filho “Todo mundo ganhou dinheiro com ela, menos eu”.

BOCA DO POVO presta a esse “escritor que fotografa a história” nossa homenagem com essas fotos originais “preto/branco” na certeza de que os amantes da fotografia precisam aprender com esse ímpar profissional os melhores ângulos, a melhor luz e o sentimento de quem fotografa, passado para as fotos eternizadas. Apenas um grande profissional como Roberto Higa consegue passar aos seus seguidores esses “macetes” da profissão.