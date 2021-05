O robô Aurora, desenvolvido por pesquisadores brasileiros para desinfetar ambientes e eliminar micro organismos, como o novo coronavírus, começou a ser testado tem uma unidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Essa é a primeira vez que um robô autônomo desenvolvido totalmente por brasileiros é testado de forma efetiva num hospital no Brasil.

O Aurora já tinha sua eficácia comprovada contra micro-organismos, eliminando com sucesso vírus, fungos e bactérias, mostrando que o espectro do robô é bem amplo e não se limita ao novo coronavírus. Ele utiliza radiação para desinfetar os ambientes e inteligência artificial para locomoção e o novo teste agora visa incluir o robô na rotina do hospital para ver se ele pode ser realmente útil e prático durante sua interação com o ambiente.

No teste de usabilidade, previsto para realização até o final deste mês, os pesquisadores querem saber qual a sensação o uso do Aurora desperta nas pessoas, se ele se desloca bem no ambiente hospitalar e em que horários ele pode ser utilizado dentro da dinâmica do hospital. Dez unidades do robô serão entregues este mês à universidade.

O projeto do robô Aurora é desenvolvido por três instituições públicas: Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Recife; a UFPE; e o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste. O robô usa radiação ultravioleta na Banda C, que tem poder germicida, mas pode ser prejudicial às pessoas sendo essencial o uso de um dispositivo mecânico para realizá-lo. O operador evacua o ambiente para que ele possa ser utilizado e se protege atrás de alguma barreira, que pode ser uma parede, um vidro simples.

Os criadores do Aurora buscam agora parcerias para a produção industrial de mais unidades do robô, porque a universidade não tem planta industrial para fabricar o dispositivo. O pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial também está em andamento e os pesquisadores já têm conversado com algumas indústrias interessadas em desenvolver o robô em escala comercial.