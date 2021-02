Robô da Nasa chega a Marte nesta quinta-feira (18), após uma jornada de quase 480 milhões de Km, iniciada em julho de 2020. O objetivo é pousar em Marte com o auxílio de uma espécie de guindaste aéreo. O pouso está programado para as 17h55 (horário de Brasília) de hoje (18) em um local conhecido como cratera Jezero. O evento será transmitido ao vivo no canal da Nasa no YouTube, NasaTV, a partir das 16h15.