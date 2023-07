Robótica na agricultura: inovações que vão impulsionar o campo

Não é novidade que a indústria agrícola sempre está em busca de soluções para melhorar a eficiência e qualidade da produção no campo, e isso pode ser visto desde a domesticação do gado e o uso de carros de boi na pré-história até a adoção de drones em anos mais recentes.

Nesse contexto de constante busca por inovações no setor agrícola, o uso da robótica se mostrou bastante promissor, especialmente em operações que exigem precisão, trabalho repetitivo, ou grandes períodos de tempo de atividades pesadas. Não acredita? Confira alguns dos usos da robótica na agricultura.

Colheitadeiras e semeadoras

Um dos pilares do uso da robótica é a possibilidade de automação de tarefas. Quando pensamos em robôs na indústria, logo vem à mente aqueles braços equipados com pinças ao longo de uma linha de montagem.

No entanto, essa não é a única aplicação da robótica, pois muitos equipamentos necessários para a produção agrícola podem ser adaptados para ser totalmente autônomos e realizar tarefas tediosas e repetitivas.

Esse é o caso, por exemplo, de semeadoras autônomas; esses veículos são equipados com sistemas de GPS, IA e movimento autônomo para seguir um padrão predeterminado e escolhido previamente pelo agricultor e passar horas semeando o campo, sem necessidade de pausas, podendo trabalhar inclusive durante a noite.

O mesmo vale também para colheitadeiras que são equipadas da mesma maneira, só que, nesse caso, são responsáveis pela coleta de frutas e legumes. O uso desse tipo de maquinário faz com que o tempo de colheita seja reduzido, pois não há um motorista humano que precise parar para descansar, ir ao banheiro, pegar no sono durante o trabalho ou mesmo se confundir e errar o caminho de colheita.

Drones

Outro campo muito vasto da aplicação da robótica na agricultura envolve o uso de drones equipados com câmeras e sensores para capturar o máximo de dados em cada sobrevoo pelo campo.

Alguns podem ser utilizados apenas com câmeras simples para monitoramento da plantação ou de gado.

Outros são equipados com sensores capazes de detectar a necessidade hídrica da plantação para que seja ajustada a vazão de água durante a rega para diminuir custos e aumentar a eficiência da produção.

Alguns modelos, inclusive, podem ser equipados com câmeras especializadas, capazes de identificar determinados tipos de pragas; dessa forma, o agricultor não precisa sair andando por toda a extensão da plantação para identificar problemas, poupando tempo e esforço humano na atividade.

Robôs em ambientes controlados

Assim como em linhas de produção, também existem formas de cultura que são feitas em ambientes fechados e controlados, como, por exemplo, a produção de cogumelos.

Nesse ambiente, são utilizados robôs e sistemas automatizados para o cultivo vertical, controlando minuciosamente a irrigação, o plantio e até mesmo a movimentação de bandejas de locais mais secos para outros mais úmidos, e vice-versa.

No caso do plantio de cogumelos, muitas vezes, o ambiente precisa ter controle de iluminação, ficando muitas vezes escuro demais para o agricultor enxergar a cultura, enquanto para os robôs isso não é problema, pois podem ser equipados com sensores de infravermelho que possibilitam seu uso até na escuridão total.

Muitos podem até pensar que a implementação da robótica na agricultura é algo extremamente caro e complexo que requer muito investimento. Claro que para grandes operações esse é o caso, mas até mesmo pequenos produtores equipados com um drone simples e um notebook i5 podem começar a automatizar e coletar dados de sua plantação de forma simples e com baixo investimento inicial.