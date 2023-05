Rodolfo Nogueira apresenta requerimento para convocar Stédile e Zé Rainha para comparecerem a CPI do MST

Deputado federal Rodolfo Nogueira, membro suplente da CPI Das Invasões de Terras, apresentou documento de pedido de convocação à comissão para que João Pedro Stédile e José Rainha Júnior, ambos líderes do Movimento dos Sem Terra (MST) prestem esclarecimentos. O deputado alega que o movimento é uma das principais organizações sociais do Brasil e que recebe recursos públicos de diferentes fontes para suas ações.

A convocação tem o objetivo de fazer com que os líderes de um dos maiores movimentos de invasões de terras prestem contas de suas finanças. “Queremos saber quem são os financiadores desses atos criminosos que são as recorrentes invasões de terras”, explicou o deputado.

No mês passado, Stédile fez parte da comitiva presidencial e viajou com Lula para a China, na ocasião, o líder do MST ameaçou dizendo que as invasões não seriam apenas no mês de abril, mas que se estenderiam por todo o ano.

Considerado abril vermelho, as invasões lideradas por movimentos como o MST não ocorreram apenas no mês de abril. Desde o primeiro mês do governo Lula que produtores rurais estão vivendo uma instabilidade no campo. “Vamos resgatar a paz no campo, paz essa que o presidente Bolsonaro garantiu durante os quatro anos de mandato”, disse Nogueira.

Na tarde desta quarta-feira (17), a CPI Das Invasões de Terras foi instaurada. O presidente da comissão e o relator serão Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) e Ricardo Salles (PL-SP) respectivamente. Os deputados Kim Kataguiri (União Brasil-SP), Fábio Costa (PP-AL) e Evair de Melo (PP-ES) foram eleitos vice-presidentes da comissão.

O deputado Rodolfo Nogueira será um dos suplentes.