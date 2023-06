Rodolfo Nogueira é o quarto deputado do Brasil que mais votou contra Lula

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) está em quarto lugar no ranking dos deputados que mais votaram contra as pautas petistas.

De acordo com o levantamento do Radar do Congresso, 127 parlamentares votaram em desacordo com o governo em mais de 50% das deliberações. Nogueira está entre os dez que mais votaram contra as pautas do Lula.

Entre os que votaram mais de 50% das vezes em desacordo com o governo estão representantes de dez partidos, inclusive do União Brasil, do MDB e do PSD, que têm três ministros cada. O PL puxa a lista com 86 nomes. Há parlamentares de todas as bancadas, exceto de Sergipe.

Proporcionalmente, o estado com mais opositores é Mato Grosso: dos oito deputados mato-grossenses, seis votaram mais da metade das vezes contra o Planalto. Em números absolutos, São Paulo, com 22, Rio Grande do Sul, com 14, e Santa Catarina e Minas Gerais, com 11, são os estados com mais votos contrários à orientação do governo. Em comum, as quatro unidades federativas têm governadores que fazem oposição ao petista.

Como mostrou o Congresso em Foco, na média, o índice de governismo da Câmara é de 67%.

Nogueira também é um dos únicos do MS que não recebeu emendas do petista por não fazer parte da base governista.

*Com informações do Congresso em Foco