Rodolfo Nogueira é o único deputado do MS a assinar o pedido de prisão do ministro do GSI de Lula

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) é o único parlamentar de Mato Grosso do Sul a ter assinado o pedido de prisão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, General Marco Edson Gonçalves Dias. O pedido foi feito por um grupo de parlamentares à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Gonçalves Dias é acusado de omissão em relação à invasão ao Palácio do Planalto ocorrida em 8 de janeiro. Na ocasião, ele foi flagrado transitando tranquilamente entre os invasores. O episódio gerou críticas à segurança do Palácio do Planalto e levou à demissão do então ministro em 19 de abril, após a divulgação dos vídeos do circuito interno de monitoramento da Presidência.

De acordo com os parlamentares que assinaram o pedido de prisão, o militar teria falhado em garantir a segurança do Palácio do Planalto, uma vez que teria recebido informações sobre a possibilidade de um ataque ao prédio, mas não teria tomado medidas para evitar a invasão.

Nogueira justificou sua assinatura no pedido de prisão do ex-ministro afirmando que a ação é necessária para garantir a responsabilização de autoridades que falharam em suas funções. Ele ressaltou a importância de investigar a conduta de G. Dias e apurar se houve negligência ou omissão por parte dele.

Até o momento, não houve pronunciamento da PGR sobre o pedido de prisão do general Marco Edson Gonçalves Dias.