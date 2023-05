Rodolfo Nogueira é o único do MS a participar de coletiva sobre violação de prerrogativas dos presos do dia 08 de Janeiro

Deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) foi o único do MS a participar de coletiva de imprensa que foi solicitada pelo Líder da Oposição, Senador Rogério Marinho. Na ocasião, os parlamentares denunciaram as violações às prerrogativas dos advogados e direitos das pessoas que foram presas no ato de 8 de janeiro.

Durante a entrevista, os parlamentares expuseram a situação que os detidos durante o ato do dia 08 de Janeiro estão sendo submetidos. Os deputados disseram que o parlamento não pode se omitir diante de “tantos abusos” e que, sob o ponto de vista penal, várias abusos estão ocorrendo, principalmente em relação aos Direitos Humanos.

“A CPMI vai trazer a tona a realidade dos fatos, precisamos reforçar que cada um que foi pego no dia 08 tenha condições de se defender, porém, os advogados reclamam que não estão conseguindo acessar os processos e que todos foram colocados na mesma situação, não há individualização da pena”, afirmou Nogueira.

A deputada federal Carol De Toni declarou que “as prerrogativas dos advogados estão sendo desrespeitadas, enquanto a OAB segue calada e a imprensa conivente com a situação. Há tempos venho denunciando o ativismo judicial e político e reforçando que o Estado de Exceção que o Brasil vive precisa acabar”, disse a parlamentar.

Rodolfo Nogueira está como membro da CPMI do dia 08 de Janeiro que vai investigar a possibilidade de autoridades do governo terem prevaricado durante o episódio. No dia 26 de abril o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco leu o requerimento em plenário e instaurou a Comissão.