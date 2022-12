O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) foi diplomado na noite desta segunda-feira (19) e durante o recebimento do diploma ele homenageou seu líder ao gritar “Bolsonaro”. “Não temos o que comemorar, mas o sentimento é de gratidão. Gratidão pelos votos que recebi, gratidão a Deus e a minha família que sempre me apoiou”, disse Rodolfo.

Após gritar o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, Rodolfo foi aplaudido pela maioria dos convidados. Apesar de receber algumas vaias de apoiadores da esquerda, a maioria dos presentes eram de direita.

Além de Rodolfo, a senadora Tereza Cristina também recebeu muitos aplausos ao destacar a importância da harmonia entre os Poderes.

O deputado eleito Marcos Pollon também foi ovacionado ao lembrar das arbitrariedades que o país vem sofrendo e também foi aplaudido ao homenagear o presidente Bolsonaro.

A pedido de Bolsonaro, Rodolfo se tornou presidente do PL-MS e também se elegeu com o slogan “Gordinho do Bolsonaro”. “Reconheço nosso líder e tenho ele como referência para minha vida”, finalizou Rodolfo.