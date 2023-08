Rodolfo Nogueira interroga G. Dias na CPI do MST

Na tarde desta terça-feira (01) o deputado federal Rodolfo Nogueira, integrante da CPI do MST, interrogou o general G.Dias sobre a gerência dele no GSI durante as constantes invasões de terras.

Na ocasião, Nogueira disse que G.Dias foi jogado na “cova dos leões” pelo governo Lula. “Qual o motivo do senhor continuar nessa bajulação por alguém que te descartou, te jogou na lata do lixo?”, indagou o deputado.

Nogueira também perguntou a G. Dias se ele considera as invasões de terras como crime contra a segurança nacional do país, porém o general não respondeu.

Outra pergunta que também foi feita era se o general é a favor das invasões de terras. G.Dias respondeu que não era a favor.

Denúncias comprovam que integrantes de grupos de invasores de terras praticavam extorsões, cobrando de 15 a dois milhões de reais para desocuparem terras alheias. Teve denuncia que comprova que proprietários só conseguiram colher soja e milho após fazerem depósitos de, aproximadamente, R$60 mil.

Deputado Rodolfo Nogueira disse sobre a segurança alimentar estar em risco devido às constantes invasões de terras que ocorreram durante a gestão de G. Dias no GSI.

Nogueira também cobrou o por que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) não monitorou os crimes de invasões de terras. G.Dias disse que não recebeu relatórios sobre as invasões.

Por fim, Nogueira cobrou a falta de atitudes do general e indagou a negligência em relação a omissão do general durante sua gestão no GSI.

“General G.Dias se acovardou, se calou diante das perguntas dos parlamentares, deixou de trazer a verdade e a transparência e além do mais revelou que a Abin e o GSI deixaram de monitorar e de fazer os relatórios dos crimes cometidos pelo MST das invasões de terras. Qual o motivo do governo Lula não ter feito esse monitoramento? Será que é porque os integrantes do MST estão no governo dele?”, finalizou Nogueira.