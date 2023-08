Rodolfo Nogueira pede Marco Temporal e afirma que novas demarcações indígenas podem gerar desemprego

O deputado federal por Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira (PL), discursou a favor do Marco Temporal nesta terça-feira (29) — véspera da retomada do julgamento do Marco no STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo o parlamentar, a demarcação de mais terras indígenas causaria desemprego no Brasil.

“É totalmente inconstitucional [disse sobre a demarcação de novas áreas], hoje em dia 120 mil de hectares já estão demarcados no Brasil”, afirmou. Então, destacou que “querem demarcar mais 120 mil hectares” e que o “número pode chegar a 240 mil hectares em demarcação de terras indígenas”.

Por isso, acredita que “isso pode gerar um impacto de 1,5 milhão de desempregados no nosso Brasil, equivale a população de Goiânia”. O deputado também disse que a demarcação causará impacto no agronegócio.

“Nosso agro que produz e alimenta 1 bilhão de pessoas do mundo ocupa 7% do nosso território”, afirmou. Então, disse que as novas demarcações farão com que “400 milhões em produtos agrícolas não sejam produzidos”.

“Ou seja, vai atingir a nossa economia, vai atingir o PIB para o povo brasileiro”, destacou. Por fim, disse que “o Marco Temporal é importantíssimo para que se possa garantir a segurança alimentar mundial e a estabilidade da economia e cumprimento da Constituição”.

Ao pedir para que os ministros do STF votem favorável ao Marco, disse que “abolir o Marco Temporal é rasgar a nossa constituição brasileira”.