Rodolfo Nogueira recusa presidência do PL em MS

O Deputado Federal Rodolfo Nogueira (PL) recusa o pedido do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto e PL fica “sem comando” em MS. Com o não do parlamentar, a legenda está sem comando no Estado.

“Recebi uma ligação do presidente Valdemar onde mencionou a situação do PL MS, e que ocorreria a troca de comando no Estado. Respondi que neste momento não posso assumir a presidência estadual, pois tenho um projeto viável em andamento como presidente do PL Dourados”, declarou Nogueira.

O parlamentar disse que está focado na pré-candidatura da esposa, Gianni Nogueira, para a prefeitura do município.

O partido informou em nota que a mudança tem anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “O deputado federal Marcos Polllon, sendo substituído pelo titular que for indicado pelo Presidente Nacional do PL, o Senhor Valdemar da Costa Neto”.

Pollon disse em vídeo que “tomou um soco no estômago” e, contrariando a direção nacional, colocou-se como pré-candidato no último sábado (29) a prefeito. A aliança gerou insatisfação entre membros do partido, que manifestaram apoio a Pollon, nesta semana.