Rogerio Rohr é agricultor, empresário, batalhador candidato a deputado estadual pelo PSD, vai para a campanha apresentando suas propostas onde promete Abrir canais de comercio para a agricultura. “Sou um cidadão São Gabrielense com muito orgulho, amo minha cidade, amo nosso MS. Meus pais, minha família fazem parte dos fundadores de São Gabriel do Oeste, tenho orgulho de dizer que minha vó foi a primeira mulher a pisar nesse solo abençoado.”

Rogério em 2016, recebeu 908 votos, sendo então o vereador mais votado de São Gabriel do Oeste, e em 2020 foi reeleito com 635 votos, sendo o segundo mais votado.

Veja abaixo algumas de suas atuações politicas, e seus projetos como Deputado Estadual

Fiscalizar com transparência o uso dos recursos púbicos, para melhor uso da verba em favor do povo de Mato Grosso do Sul. Ajudar as empresas do Mato Grosso do Sul com redução de impostos. Abrir canais de comercio para a agricultura, suinocultura, psicultura e avicultura. Aproveitando todas as oportunidades e riquezas que temos em nosso estado. Também são propostas de Rogério gerar oportunidades, comercialização, produção e mais qualidade.

“Meu compromisso com Mato Grosso do Sul & trazer desenvolvimento mais oportunidades para nosso povo. Não sou politico 4×4 (aquele que só aparece em tempo de eleição) Sou dessa terra, estou sempre em São Gabriel do Oeste. Estou aqui para trazer uma politica seria, de respeito e cuidado com nosso povo.” Finalizou Rogerio Rohr.