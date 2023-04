Roma e Milan empatam em clássico com gols nos acréscimos pelo Italiano

Em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, Roma e Milan empataram neste sábado (29), por 1 a 1, no Stadio Olimpico, na capital italiana.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Abraham abriu o placar para a equipe mandante, enquanto Saelemaekers deixou tudo igual aos 51′ da etapa final.

Com a igualdade no placar, o Milan continuou em quarto na tabela, uma posição à frente de seu rival em busca de uma vaga na competição continental.

O time de Milão tem a mesma pontuação da Roma (57 pontos), mas leva vantagem sobre os comandados de Mourinho por conta do saldo de gols.

O próximo compromisso do Milan será em casa, contra a Cremonese, na quarta-feira. Já a Roma tentará brigar pela vaga na mesma data, quando visitará o Monza.

Os dois clubes disputam a classificação com Inter e Atalanta.

Como foi o jogo

O confronto entre as duas equipes teve muita briga, mas poucas chances claras. A melhor oportunidade no primeiro tempo foi da Roma, aos 33 minutos, quando Pellegrini recebeu de Spinazzola na pequena área e teve a chance de abrir o placar.

Porém, na finalização, a bola bateu em Abraham, que impediu involuntariamente o gol de seu companheiro. Na segunda etapa, os dois times se soltaram mais e conseguiram marcar no fim. Com três minutos nos acréscimos, a Roma puxou um contra-ataque com Celik, que passou a bola para Abraham.

O atacante bateu cruzado, acertando a primeira finalização a gol no jogo e deixando os mandantes na frente do placar.

Porém, três minutos mais tarde, o Milan conseguiu deixar tudo igual novamente. Leão cruzou pela esquerda e Saelemaekers apareceu no segundo pau para chutar e empatar o confronto no apagar das luzes.

*Com agências