Romance, comédia e terror: o que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (11)

Diversos filmes – para todos os gostos – chegam aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (11).

O romance “O Amor Mandou Mensagem” é um dos destaques da semana. Nele, uma mulher viúva manda mensagens de amor para o telefone do amado que partiu repentinamente.

O que ela não sabe é que o número foi transferido para outra pessoa. Um jornalista é quem as recebe e fica movido com as declarações e quer encontrá-la.

O longa é protagonizado por Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan, mas também conta a estreia de Céline Dion nas telonas.

Outra novidade é a sequência da comédia “Do Jeito Que Elas Querem”, lançado em 2018, que conta com Diane Keaton (“Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”), Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

A trama acompanha o quarteto que leva o clube do livro até a Itália para uma viagem antes de nunca feita por elas. No entanto, segredos são revelados e os planos começaram a sair dos trilhos.

Toni Collette é outra estrela está de volta às telonas. Ela é a protagonista de “Mafia Mamma”.

O longa é sobre uma mulher cheia de problemas, mas que acaba herdando uma fortuna do avô. Quando viaja à Itália para o funeral acaba descobrindo que também herdou a liderança da máfia da Calábria.

Para os fâs de terror, um dos lançamentos da semana é “O Nascimento do Mal”.

O filme acompanha um casal que tenta um recomeço enquanto aguarda o primeiro filho, mas experiências perturbados consomomem a mulher durante o seu tempo de repouso.

Tem também filme brasileiro nos cinemas. “Barraco em Família”, com Lellê, Cacau Protásio e Jeniffer Nascimento, está entre as novidades da semana.

Além das estreias, “Guardiões da Galáxia 3”, “Renfield: Dando Sangue Pelo Chefe”, “Super Mario Bros. – O Filme”, “Deixando Para Trás: O Início do Fm” e mais ainda estão em exibição nos cinemas.

Assista aos trailers das principais estreias da semana – a disponibilidade dos filmes pode variar de região para região.

O Amor Mandou Mensagem

O Amor Mandou Mensagem | Trailer Oficial Legendado | Em breve nos cinemas

Uma mulher está lidando com a partida repentina de seu noivo e envia uma série de mensagens de amor para o celular antigo dele sem saber que o número foi transferido para outra pessoa. Um jornalista as recebe e tenta descobrir como conhecer a remetente e conquistar seu coração.

Elenco: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Celine Dion

Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo

Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo | Trailer Oficial

Quatro melhores amigas levam o clube do livro para a Itália para uma divertida viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura única na vida.

Elenco: Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia

Mafia Mamma: De Repente Criminosa

Mafia Mamma: De Repente Criminosa | 11 de maio, exclusivamente nos cinemas

Uma mulher cheia de problemas enxerga uma luz no fim do túnel quando seu avô distante falece e ela precisa ir ao funeral na Itália. Ela só não imaginava que seu avô era comandante da máfia da Calábria e que ela herdaria tudo, inclusive o posto de chefe.

Elenco: Toni Collette, Monica Bellucci, Alfonso Perugini

O Nascimento do Mal

O NASCIMENTO DO MAL | Trailer Legendado

Um casal se muda em uma tentativa de recomeço enquanto esperam o aguardado nascimento do filho. Obrigada a manter repouso absoluto devido à gradivez, Julie é lentamente consumida pela monotonia e ansiedade causadas pelas restrições até que experiências aterrorizantes começam a persegui-la.

Elenco: Melissa Barrera, Guy Burnet, Edie Inksetter

Barraco em Família

Barraco de Família – Trailer Oficial [HD] – 2023 – Filme de Comédia | Festival Filmelier

Uma funkeira famosa é cancelada após um vídeo polêmico seu vazar. Ao tentar voltar às suas origens, na Zona Leste de São Paulo, ela arma o maior barraco e precisará da ajuda de sua mãe e família para desenrolar sua carreira.

Elenco: Lellê, Cacau Protásio, Jeniffer Nascimento