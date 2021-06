Ronaldinho pode ter bens penhorados e ser preso. O “Bruxo” como é conhecido entre os “boleiros” está passando uma temporada em Dubai e pode ter sua paz e liberdade encerrada quando retornar ao Brasil. Pois a justiça aceitou o pedido de sua ex-noiva, Priscilla Coelho de execução e penhora de bens do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

“Em novembro, o juiz deferiu o valor da pensão e mesmo sendo intimado através de seu advogado, o ex-jogador não depositou nenhum valor desde novembro. Promovemos a execução de todos estes meses sem pagamento, a princípio só requerendo bloqueio de valores em bancos e penhora de bens. Mas, futuramente, caso esse comportamento persista, vamos ser mais incisivos, podendo requerer até mesmo a prisão civil por falta de pagamento de pensão”, declarou o advogado de Priscilla. A ex-noiva do jogador quer provar sua união estável com Ronaldo. Ela disse que namorou por seis anos com Ronaldinho e pede partilha de bens pelo tempo que ficaram juntos.

“O que me deixa triste e perplexa é que essa pensão é pouco demais para tudo o que o Ronaldo tem e para o que gasta. Enquanto ele não cumpre seu dever e faz a Justiça de tola, eu me viro sem saber quando vou receber o que já é meu determinado pela lei”, lamentou Priscilla. “Vi isso pela internet, mas não conversei com ninguém. Mas é provável que Ronaldo fique preocupado se eu entrar. Foram seis anos de convivência. Muitas histórias vividas e não sabidas”, afirmou.