Até o momento foram quatro decisões contraria ao brasileiro e a única vitória nos tribunais paraguaio foi obtida em abril, quando ele conseguiu deixar a cadeia e ir para a prisão domiciliar, em um hotel de Assunção. Mas, antes a Justiça já havia negado duas vezes o pedido e só aceitou após fiança de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 8,5 milhões) paga por Ronaldinho e seu irmão, Assis, que foi preso junto com ele.

Na última Sexta-feira (11) a Justiça paraguaia rejeitou uma apelação para libertar o ex-astro do futebol mundial. Diante disso Ronaldinho Gaúcho, detido há quatro meses no país por uso de documentos públicos de conteúdo falso, continuará preso na capital do Paraguai.

A promotoria investiga o ex-ídolo do FC Barcelona, Milan e Paris Saint Germain por supostas conexões com uma rede que opera documentos autênticos com conteúdo falso e jogos clandestinos de azar.