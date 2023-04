Ronaldinho Gaúcho visita Arena MRV, nova casa do Atlético-MG

A Arena MRV já se tornou um palco de encontro de grandes ídolos do Atlético. Nesta sexta-feira (28), cinco dos nomes mais importantes da história centenária do Galo participam de um evento no estádio.

Reinado, Ronaldinho Gaúcho, Leonardo Silva, Victor e Hulk protagonizam um bate-papo promovido pela Omnitrade, empresa responsável pela construção da cobertura da nova casa alvinegra. A conversa informal entre os ídolos do Atlético terá a duração de cerca de 40 minutos.

Os operários da Arena MRV podem acompanhar todo o evento. O novo estádio do Galo está no processo de inauguração. O primeiro dos cinco eventos que marcam a abertura do estádio, o “Nascimento do Campo”, foi realizado no dia 15 de abril.

A expectativa do Atlético é conseguir transferir os jogos oficiais do time profissional para a Arena MRV a partir de agosto de 2023. Neste momento, o principal foco é conseguir executar as obras viárias no entorno da casa alvinegra.

Feliz demais em rever estes amigos aq na nossa nova casa!! ⚫⚪

Mt obrigado pela recepção @Atletico!!! 🤙🏾 pic.twitter.com/ozlrRaqD3X — Ronaldinho (@10Ronaldinho) April 28, 2023