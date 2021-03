Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, ocorrida nesta terça-feira (2), o vereador William Maksoud apresentou indicações de melhorias nos bairros em várias regiões. Entre os pedidos estão a poda de árvore, operação tapa-buraco, ronda policial, troca de lâmpada queimada, patrolamento e encascalhamento, instalação de lixeiras ao longo de toda Orla Morena, limpeza e retirada de entulhos, construção de calçada com rampa de acessibilidade na Avenida Padre João Falco, varrição e limpeza de ruas, e outros serviços. As reivindicações apresentadas nesta terça-feira atendem as demandas dos moradores nos bairros Barra da Tijuca II, Cabreúva, Jardim Manaíra, Parque do Lageado, Porto Galo, Santa Luzia, Seminário, Vila Glória e Vila Planalto.