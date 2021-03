Moradores do Nova Lima, São Francisco, Cidade Jardim e Tiradentes estão preocupados com a falta de segurança nos bairros. Por isso, pediram a intervenção do vereador Dr. Victor Rocha (PP) junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública para a realização frequente de roda policial nessas localidades.

“Lá no Nova Lima, por exemplo, só na semana passada foi levado um carro de um morador e uma casa foi assaltada. Os munícipes precisam se sentir seguros, por isso, encaminhei esses pedidos ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira”.

Além de segurança pública, o parlamentar também pediu a manutenção de vias sem asfaltos nos bairros: Mário Covas e Lageado. Bem como a realização de tapa-buraco no Bairro Universitário.

Também foi pedido manutenção da rede de energia elétrica no Bairro Aero Rancho. Limpeza Pública na área externa do Belmar Fidalgo, no bairro São Francisco, nos fundos da Rodoviária de Campo Grande e no Jardim das Hortênsias.

Por fim, a revitalização da sinalização horizontal e vertical na Rua Afonso Lino Barbosa no Bairro Chácara Cachoeira e a viabilidade de implantação de um redutor de velocidade, na Rua Elesbão Murtinho no Bairro Universitário.

“Essa última indicação é um pedido da Associação de Moradores para que sejam evitados os inúmeros acidentes de carro que são recorrentes nessa localidade. Por isso, peço ao diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno uma atenção especial para essa demanda”, finalizou.